الأثنين 9 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
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الهدنة بين حركة الجهاد وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ

منذ 9 دقائق
غارات إسرائيلية على قطاع غزة

غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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دخلت الهدنة بين إسرائيل والجهاد حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي بعد التوصل لاتفاق بوساطة مصرية.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي موافقتها على اتفاق هدنة مع إسرائيل، بعد ثلاثة أيام من جولة عنف دموية أسفرت عن مقتل 41 فلسطينيا.

من جهته رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، بالجهود التي بذلتها مصر وأدت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن عباس قوله إن هذه الجهود “تساهم في تهدئة الأمور ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا العدوان سواء في القدس أو غزة أو في باقي الأراضي الفلسطينية”.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن الهدنة مع حركة الجها في قطاع غزة تدخل حيّز التنفيذ ليل الأحد.

وقال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي في بيان “قبل قليل تم التوصل إلى صيغة الإعلان المصري لاتفاق التهدئة بما يتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسيرين باسم السعدي وخليل عواودة”.

و من جانبها، دعت مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في قطاع غزة اعتبارا من الساعة 11:30 مساء بتوقيت فلسطين.

وكشف مصدر مسئول أن مصر كثفت اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي في قطاع غزة في إطار حرصها على إنهاء حالة التوتر الحالية في القطاع

‏وأعلنت مصر أنها تبذل جهودها وتلتزم بالعمل للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، كما تعمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.

 

 

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