الهدنة بين غزة وإسرائيل صامدة.. مناقشات دبلوماسية لإعادة الإعمار

بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فجر أمس الجمعة، ما زالت الهدنة صامدة، صباح السبت، بين إسرائيل وغزة بينما تنتظم المساعدات الإنسانية الطارئة والمناقشات الدبلوماسية الأولى حول إعادة إعمار القطاع الفلسطيني الذي دمره 11 يوماً من النزاع.

انتهز السكان فرصة توقف عمليات القصف للخروج الجمعة من أجل التزود بالوقود وتفقد الأضرار التي لحقت بغزة، حيث دمر عدد كبير من المنازل وسويت مبانٍ بأكملها بالأرض في الضربات الإسرائيلية، وما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في الأنقاض بعدما انتشلوا، الجمعة، جثث 5 قتلى و10 ناجين من حطام أنفاق تحت الأرض قصفها الجيش الإسرائيلي.

بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تماماً، أعلن كل من الطرفين انتصاره وأكد أنه حقق أهدافه من الحرب، ومن العاصمة القطرية الدوحة، أشاد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بـ”الانتصار الاستراتيجي” على إسرائيل، فيما توجه بالشكر لإيران على تقديم السلاح إلى حماس في غزة، مؤكداً: “سنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيرين من العرب”.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “حققنا أهدافنا من العملية”، مؤكداً أنه “نجاح استثنائي”.

لكن وقف إطلاق النار الذي أعلنه الطرفان مساء الخميس يبقى هشا.

اتصالات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة

كشفت مصادر لـ “العربية” أن مصر تجري اتصالات لعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة بمشاركة دولية في القاهرة، لافتة إلى أن مسؤولين أمنيين مصريين يراقبون وقف إطلاق النار في غزة، وأوضحت المصادر أن القاهرة تسعى لاستضافة مؤتمر للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أشارت المصادر إلى أن وفدا أمنيا إسرائيليا سيزور القاهرة لمباحثات تتعلق بغزة، وذكرت المصادر أن القاهرة تسعى لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن مصر ستعمل على تهدئة طويلة لـمدة عام دون شروط.

مساعدة مالية

ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أن وفدين مصريين وصلا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية “لمراقبة” احترام وقف إطلاق النار، بينما تمكنت قوافل من المساعدات الإنسانية الطارئة من دخول غزة الجمعة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه تلقى اتصالا من نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي تباحثا خلاله الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة ويشكل موضوع إعادة الإعمار في قطاع غزة محوراً في الجهود الدبلوماسية لواشنطن.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، الجمعة، إنه يعتزم تأمين مساعدة مالية “كبيرة” بالتعاون مع الأسرة الدولية “لإعادة إعمار غزة”، لكن “من دون إعطاء حماس الفرصة لإعادة بناء نظام أسلحتها”. كما أطلق مجددا الحل الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية، أو حل الدولتين، وذلك بحسب “العربية”.