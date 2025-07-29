الثلاثاء 4 صفر 1447 ﻫ - 29 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهدوء يسود حدود تايلاند وكمبوديا وسط حرص القادة على الهدنة

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 6:03 مساءً
طريق بالقرب من الحدود بين تايلاند وكمبوديا في مقاطعة سيساكت، في اليوم التالي لاتفاق قادة كمبوديا وتايلاند على وقف إطلاق النار، تايلاند، 29 يوليو 2025. رويترز

طريق بالقرب من الحدود بين تايلاند وكمبوديا في مقاطعة سيساكت، في اليوم التالي لاتفاق قادة كمبوديا وتايلاند على وقف إطلاق النار، تايلاند، 29 يوليو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

صمد وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا اليوم الثلاثاء بينما اجتمع قادة عسكريون من الجانبين لمناقشة إجراءات للحفاظ على استمرار الهدنة، وعاد بعض السكان على طول الحدود المتنازع عليها إلى ديارهم بعد قتال عنيف دام خمسة أيام.

واجتمع زعيما تايلاند وكمبوديا في ماليزيا أمس الاثنين واتفقا على وقف أعنف مواجهة بين البلدين منذ أكثر من 10 أعوام، والتي أسفرت عن مقتل 43 شخص على الأقل، معظمهم مدنيين، ونزوح أكثر من 300 ألف شخص في الجانبين.

وقال رئيس وزراء تايلاند بالإنابة فومتام ويتشاي للصحفيين في بانكوك إن حالة من الهدوء سادت المناطق الحدودية، لكنه اتهم قوات كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ونفت كمبوديا صحة ذلك في بيان أصدره وزير الدفاع تيا سيها، وأكدت أن قواتها التزمت بوقف إطلاق النار منذ منتصف الليل.

وقال المتحدث باسم الجيش التايلاندي الميجر جنرال وينثاي سوفار إن قادة عسكريين من كلا الجانبين أجروا محادثات رغم التوتر الذي حدث في بادئ الأمر واتفقوا على الحفاظ على وقف إطلاق النار ووقف أي تحركات للقوات وتسهيل عودة المصابين والقتلى.

وأضاف وينثاي للصحفيين أن كل جانب سيشكل فريق تنسيق معني بحل أي مشاكل ويتألف من أربعة أفراد.

وشكر رئيس وزراء كمبوديا السابق هون سين في منشور على فيسبوك “جيشي كمبوديا وتايلاند على احترامهما وتطبيقهما لهذا الاتفاق”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك. رويترز
وزير التجارة الأمريكي: ترامب سيحسم أمر الاتفاقيات التجارية بحلول أول أغسطس
بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل!
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قص الشريط خلال حفل الافتتاح الكبير لملعب ترامب إنترناشونال غولف لينكس أبردين في بالميدي، أبردين، اسكتلندا، بريطانيا، 29 يوليو 2025. رويترز
ترامب يفتتح ملعبا للغولف في اسكتلندا قبل عودته للتركيز على الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
حزب الله يقترب من كارثة كبيرة!
الجبهة الجنوبية
رسائل دولية تحذّر: تصعيد مرتقب في آب ما لم تتحرّك السلطة اللبنانية
طقس لبنان
تحضروا لموجة حرّ جديدة في الأسبوع الثاني من آب!