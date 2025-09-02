الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
الهلال الأحمر الأفغاني: الزلزال يقتل 1124 شخصًا ويدمّر آلاف المنازل

منذ 33 دقيقة
آثار الزلزال المدمر الذي ضرب أفغانستان

قالت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني اليوم الثلاثاء إن عدد قتلى الزلزال الذي هز أفغانستان ارتفع إلى 1124 قتيلا.

وأضافت الجمعية أن ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، ودُمر أكثر من ثمانية آلاف منزل جراء الكارثة.

وقالت مصادر أفغانية لرويترز اليوم الثلاثاء إن رجال الإنقاذ سيحاولون الوصول إلى القرى المعزولة في منطقة كونار بشرق البلاد، مركز الزلزال.

وقال إحسان الله إحسان مسؤول إدارة الكوارث في إقليم كونار إنه جرى تنفيذ عمليات إنقاذ في أربع قرى بالإقليم أمس الاثنين بعد الزلزال، وإن الجهود ستركز الآن على الوصول إلى مناطق جبلية أكثر بعدا.

وأضاف “لا يمكننا التنبؤ بدقة بعدد الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض. نسعى جاهدين لإتمام هذه العمليات في أقرب وقت ممكن والبدء بتوزيع المساعدات على العائلات المتضررة”.

وتعرضت أفغانستان لأحد أسوأ الزلازل في تاريخها قرب منتصف الليل بالتوقيت المحلي أمس الاثنين وبلغت قوته ست درجات. وأسفر الزلزال عن مقتل 812 شخصا في إقليمي كونار وننكرهار بشرق البلاد.

وقوضت التضاريس الجبلية والطقس العاصف جهود رجال الإنقاذ للوصول إلى المناطق النائية على طول الحدود الباكستانية حيث تسبب الزلزال في تدمير المنازل المبنية من الطوب اللبن.

