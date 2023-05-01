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الهلال الأحمر السوداني: المستشفيات عاجزة.. وجثث القتلى "مشكلة كبرى"

منذ 46 دقيقة
من اشتباكات السودان - أرشيفية

من اشتباكات السودان - أرشيفية

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أكّد الناطق باسم الهلال الأحمر السوداني أسامة أبو بكر، أنّ الهدنة السارية حاليًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ساعدت المسعفين على تقديم الدعم الطبي للمستشفيات، قائلًا إننا “نعمل على تحديد مسارات آمنة لوصول المساعدات الطبية”.

كما اعتبر أبو بكر أنّ جثامين قتلى الاشتباكات “تمثّل مشكلة كبرى”، مضيفًا: “هناك مئات الجثث وآلاف المصابين من جراء الاشتباكات.. التقديرات تشير لوجود نحو 500 جثة”.

كذلك أشار إلى وجود “عجز في قدرة المستشفيات على استيعاب أعداد المصابين”، وأكد أنه تم الاستيلاء على سيارتين تابعتين لفرع الهلال الأحمر في الخرطوم.

أبو بكر شدد أيضًا على أن الهلال الأحمر السوداني يدعم تجديد الهدنة بشكل مستمر لتسهيل عمل منظمات الإغاثة.

يأتي ذلك فيما يشهد السودان دخول هدنة جديدة حيّز التنفيذ ولمدة 3 أيام، حيث يسود الهدوء الحذر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تخرقه أصوات اشتباكات متقطعة.

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