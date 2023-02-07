الهلال الأحمر السوري مستعد لإيصال مساعدات لمناطق المعارضة

قال خالد حبوباتي رئيس الهلال الأحمر السوري اليوم الثلاثاء إن المنظمة مستعدة لإيصال المساعدات الإغاثية لجميع مناطق سوريا بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وحث الأمم المتحدة على تسهيل الأمر.

وقال حبوباتي في مؤتمر صحفي مذاع “ما عندنا فرق بين أي واحد من الشعب السوري، نحن الهلال الاحمر العربي السوري لجميع فئات الشعب السوري”.

ولاقى ما لا يقل عن 1602 شخص حتفهم وجُرح الآلاف آخرون في سوريا في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا المجاورة وتوابعه.

وأضاف حبوباتي “نحن على استعداد لارسال قافلة مساعدات عبر الخطوط إلى المناطق المنكوبة في إدلب (بشمال سوريا). يفتحوا (المعارضة) لنا طريق واحنا مستعدين نروح ما عندنا مشكلة بهذه القصة”.

وناشد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في هذا الأمر بوصفها المسؤولة عن تنسيق عمليات تقديم المساعدات والإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال حبوباتي إن المنظمة بحاجة لمعدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لتتمكن من مواصلة عمليات الإنقاذ، ودعا المجتمع الدولي لإرسال المزيد من المساعدات.