السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهلال الأحمر السوري: نطالب بعدم التعرض لفرقنا لضمان إيصال المساعدات لمستحقيها

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2025 4:04 مساءً
موظفو الهلال الأحمر العربي السوري يفرغون المساعدات في السويداء، سوريا، في 23 يوليو 2025. رويترز

موظفو الهلال الأحمر العربي السوري يفرغون المساعدات في السويداء، سوريا، في 23 يوليو 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

تعرضت قافلة تابعة لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري لإطلاق رصاص بشكل مباشر أثناء قيامها بعملية إغاثة في المنطقة الجنوبية من سوريا، أمس الجمعة 8 أغسطس، وفق بيان صادر عن المنظمة.

وأشارت منظمة الهلال الأحمر في بيان لها إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من الآليات واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأضافت “نُذكّر أننا منظمة ذات طابع إنساني تتمتع بالحيادية وهدفها دعم الفئات الأكثر حاجة”.

وطالبت بعدم التعرض لفرقها “لضمان إنجازها لمهامها وإيصال المساعدات لمستحقيها”.

وأمس الجمعة، أفادت وكالة “سانا” بوصول القافلة الإنسانية السابعة وتضم 28 شاحنة إلى ممر بصرى الشام الإنساني جنوب سوريا، تمهيدا لإدخالها إلى محافظة السويداء، محملة بمساعدات تشمل سلات غذائية ومواد إغاثية ومستلزمات إيواء.

وتتوزع شاحنات القافلة بين 19 شاحنة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري، و9 شاحنات للقطاع التجاري، إضافة إلى شاحنة محملة بالطحين، وصهريج مازوت مخصص لتأمين الاحتياجات الخدمية.

وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين عشائر البدو والفصائل الدرزية في محافظة السويداء جنوب سوريا في يوليو الماضي، بدأت تنطلق بين الحين والآخر قوافل مساعدات تسيرها دمشق إلى السويداء، لتوفير الدعم الإنساني والخدمي للمحافظة.

    المزيد من أخبار العالم

    ضباط الشرطة يغلقون أحد الشوارع بينما يتجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين احتجاجًا على خطط وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر لحظر مجموعة ”فلسطين أكشن“ في الأسابيع المقبلة، في لندن، بريطانيا، 23 يونيو/حزيران 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    اعتقالات واسعة في لندن خلال احتجاج على قرار حظر حركة فلسطين أكشن
    من مشاهد الحرب في السودان - رويترز
    اشتباكات السودان
    تصاعد معارك كردفان.. الجيش يعزز سيطرته والدعم السريع يشن هجمات على المدنيين
    احتجاجات في تونس - أرشيفية
    إضراب النقل في تونس.. احتجاج اجتماعي أم صراع سياسي مكبوت؟

    الأكثر قراءة

    السراي الحكومي
    وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
    النائب بيار بو عاصي
    بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!