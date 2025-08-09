الهلال الأحمر السوري: نطالب بعدم التعرض لفرقنا لضمان إيصال المساعدات لمستحقيها

موظفو الهلال الأحمر العربي السوري يفرغون المساعدات في السويداء، سوريا، في 23 يوليو 2025. رويترز

تعرضت قافلة تابعة لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري لإطلاق رصاص بشكل مباشر أثناء قيامها بعملية إغاثة في المنطقة الجنوبية من سوريا، أمس الجمعة 8 أغسطس، وفق بيان صادر عن المنظمة.

وأشارت منظمة الهلال الأحمر في بيان لها إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من الآليات واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأضافت “نُذكّر أننا منظمة ذات طابع إنساني تتمتع بالحيادية وهدفها دعم الفئات الأكثر حاجة”.

وطالبت بعدم التعرض لفرقها “لضمان إنجازها لمهامها وإيصال المساعدات لمستحقيها”.

وأمس الجمعة، أفادت وكالة “سانا” بوصول القافلة الإنسانية السابعة وتضم 28 شاحنة إلى ممر بصرى الشام الإنساني جنوب سوريا، تمهيدا لإدخالها إلى محافظة السويداء، محملة بمساعدات تشمل سلات غذائية ومواد إغاثية ومستلزمات إيواء.

وتتوزع شاحنات القافلة بين 19 شاحنة تابعة للهلال الأحمر العربي السوري، و9 شاحنات للقطاع التجاري، إضافة إلى شاحنة محملة بالطحين، وصهريج مازوت مخصص لتأمين الاحتياجات الخدمية.

وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين عشائر البدو والفصائل الدرزية في محافظة السويداء جنوب سوريا في يوليو الماضي، بدأت تنطلق بين الحين والآخر قوافل مساعدات تسيرها دمشق إلى السويداء، لتوفير الدعم الإنساني والخدمي للمحافظة.