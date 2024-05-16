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الهلال الأحمر الفلسطيني: أكثر من 15 ألف طفل قتلوا في الحرب على غزة

منذ 4 دقائق
جثامين شهداء من مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة

جثامين شهداء من مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة

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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، مقتل أكثر من 15 ألف طفل في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الجمعية عبر حسابها على منصة “إكس” أن 15 ألفا و103 أطفال قتلوا في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وتشن إسرائيل هجمات وعمليات برية بقطاع غزة منذ أن نفذت حركة حماس وفصائل أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومعسكرات إسرائيلية بمحاذاة القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الأربعاء 15\5\2024، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 35 ألفا و233، بينما زاد عدد المصابين إلى 79 ألفا و141.

واندلعت تلك الحرب بين إسرائيل وحماس في القطاع المحاصر، إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية داخل إسرائيل في السابع من نوفمبر، وأدى إلى مقتل 1170 شخصاً غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصاً ما زال 128 منهم محتجزين في غزة، توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

    المصدر :
  • وكالات

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