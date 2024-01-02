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الهلال الأحمر الفلسطيني: تجدد القصف الإسرائيلي لمقر الجمعية في خانيونس

منذ ساعة واحدة
جثمان شهيد في خانيونس جنوب غزة

جثمان شهيد في خانيونس جنوب غزة (رويترز)

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قال الهلال الأحمر الفلسطيني الثلاثاء إن “عددا” من الأشخاص سقطوا بين شهيد ومصاب في تجدد القصف الإسرائيلي على مقر الجمعية في خان يونس.

وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي “سيبقى في غزة فترة من الزمن إذا اقتضت الحاجة”.

وقال غالانت إن “الحرب ستنتهي عندما لا تصبح حماس هي الحاكم في غزة”.

وأضاف أن “المعركة في خان يونس تختلف عن شمال غزة، وتتطلب مراحل عملياتية”.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إن عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 22 ألفا و185 شهيد، بينما بلغ عدد الإصابات حوالي 57 ألفا.

وأضافت الوزارة في بيان مقتضب على “تليغرام” أن 207 أشخاص قتلوا، وأصيب 338 آخرون جراء القصف الإسرائيلي على القطاع في آخر 24 ساعة.

    المصدر :
  • رويترز

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