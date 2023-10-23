الهلال الأحمر الفلسطيني: نتلقى إنذارات متكررة لإخلاء مستشفيات غزة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني على تلقيه إنذارات إسرائيلية بشكل متكرر لإخلاء المستشفيات، مع تكثيف قصفها على قطاع غزة.

وقالت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ لـ”العربية”، الاثنين، إن الغارات الإسرائيلية تقع على بعد 20 متراً فقط من المستشفيات.

كما أضافت أن المستشفيات بغزة بحاجة إلى وقود في أسرع وقت ممكن. وأردفت أن 60% من قتلى الغارات الإسرائيلية من الأطفال والنساء.

وأكدت فرسخ تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني 34 شاحنة مساعدات من مصر، لافتة إلى أن الأونروا تتولى توزيعها.

فيما طالبت بممر إنساني مستدام وآمن إلى قطاع غزة.

مستشفى القدس ومحيط مجمع الشفاء الطبي

يذكر أن جميع مستشفيات غزة تلقت إنذاراً من إسرائيل يهددها بالقصف إذا لم يتم إخلاؤها دون تحديد سقف زمني، وفق ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام مساء الأحد.

وتعرض محيط مستشفى القدس الذي يضم المئات من الجرحى والمرضى ويتواجد في ساحاته نحو 12 ألف نازح، قصفاً إسرائيلياً بعد تلقيه 3 إنذارات بالإخلاء خلال أقل من ساعة.

كما تعرض محيط مجمع الشفاء الطبي وسط غزة لقصف إسرائيلي. ويضم المجمع أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

استهداف مستشفى المعمداني

يأتي ذلك بعد أن شهد قطاع غزة، الثلاثاء الفائت، أحد أكثر أيامه دموية منذ 7 أكتوبر، حيث أودى استهداف لمستشفى المعمداني الذي كان يؤوي مئات الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي، بأكثر من 470 شهيداً وجرح أكثر من 300.

واتهم الجيش الإسرائيلي حركة الجهاد بإطلاق صاروخ نحو المستشفى. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، في مؤتمر صحافي، إن حركة حماس تعرف ما حصل لكنها تخفيه، مكرراً أن صاروخاً أطلق خطأ من قبل حركة الجهاد.

لكن الجهاد نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى، قائلة إنها لم تجر أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك التوقيت.