الهلال الأحمر: انتشال جثث 18 مهاجراً وإنقاذ أكثر من 90 شخصاً قبالة ليبيا

قال فرع للهلال الأحمر الليبي، اليوم الثلاثاء، إنه تم انتشال جثث 18 مهاجرا على الأقل لاقوا حتفهم عند انقلاب قاربهم غربي العاصمة طرابلس، في حين تم إنقاذ أكثر من 90 ناجيا.

وقال الهلال الأحمر في صبراتة، وهي بلدة ساحلية تبعد عن طرابلس حوالي 76 كيلومترا إلى الغرب، إنه تلقى بلاغا بانقلاب القارب في وقت متأخر أمس الاثنين ونفذ عملية إنقاذ حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضاف أنه جرى انتشال الجثث من الشاطئ القريب من ميناء صرمان.

وأظهرت الصور التي نشرها الفرع متطوعي الهلال الأحمر وهم يحملون الجثث ويضعونها في أكياس بلاستيكية بيضاء قبل تحميلها في الجزء الخلفي من سيارة إسعاف، في حين كان عمال إنقاذ آخرون يقدمون الإسعافات الأولية للناجين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مركز طبي تديره وزارة الصحة إن المسعفين انتشلوا جثث 61 مهاجرا على الأقل على مدى أسبوعين في المنطقة الساحلية الواقعة بين مدينتي زوارة ورأس اجدير الليبيتين قرب الحدود مع تونس.

ومنذ سقوط معمر القذافي خلال انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي في 2011، أصبحت ليبيا طريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.