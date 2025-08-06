الهند.. أمطار غزيرة وانهيارات أرضية تعيق جهود الإنقاذ

أعاقت الأمطار الغزيرة جهود الإنقاذ في ولاية أوتار كاند الهندية الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا الأربعاء، بعد يوم من فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وفقدان العشرات.

وقالت وسائل إعلام وسلطات محلية إن فرق الإنقاذ التابعة للجيش وقوات الاستجابة للكوارث واجهت صعوبة في الوصول إلى قرية دارالي، وهي منطقة سياحية شهيرة تمثل محطة توقف قبل الصعود إلى بلدة جانجوتري، وهي مزار هندوسي، حيث أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طريق سريع رئيسي وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة.

وقال هارشافردهان، وهو كولونيل في الجيش الهندي يقود عمليات الإنقاذ، في منشور على موقع إكس نشره الجيش الهندي “عدد المفقودين غير معروف، ولكن جهود الإغاثة استمرت طوال الليل. نحاول إنقاذ الناس ونقلهم إلى بر الأمان”.

وقالت قناة إن.دي.تي.في الإخبارية إن معسكر الجيش في هارسيل،التي تبعد أربعة كيلومترات من قرية دارالي المغمورة بمياه الفيضانات، تضرر أيضا من الفيضانات المفاجئة وفُقد 11 عسكريا.

وبثت قنوات إخبارية تلفزيونية مقاطع مصورة للطين ومياه الفيضانات وهي تندفع إلى أسفل جبل وتجتاح القرية وتجرف المنازل والطرق بينما يركض الناس للنجاة بحياتهم.

وأوتار كاند معرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية والتي يقول بعض الخبراء إن السبب وراءها هو تغير المناخ.