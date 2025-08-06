الأربعاء 12 صفر 1447 ﻫ - 6 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند.. أمطار غزيرة وانهيارات أرضية تعيق جهود الإنقاذ

منذ ساعة واحدة
الأمطار الموسمية في الهند

الأمطار الموسمية في الهند

A A A
طباعة المقال

أعاقت الأمطار الغزيرة جهود الإنقاذ في ولاية أوتار كاند الهندية الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا الأربعاء، بعد يوم من فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وفقدان العشرات.

وقالت وسائل إعلام وسلطات محلية إن فرق الإنقاذ التابعة للجيش وقوات الاستجابة للكوارث واجهت صعوبة في الوصول إلى قرية دارالي، وهي منطقة سياحية شهيرة تمثل محطة توقف قبل الصعود إلى بلدة جانجوتري، وهي مزار هندوسي، حيث أدت الانهيارات الأرضية إلى إغلاق طريق سريع رئيسي وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة.

وقال هارشافردهان، وهو كولونيل في الجيش الهندي يقود عمليات الإنقاذ، في منشور على موقع إكس نشره الجيش الهندي “عدد المفقودين غير معروف، ولكن جهود الإغاثة استمرت طوال الليل. نحاول إنقاذ الناس ونقلهم إلى بر الأمان”.

وقالت قناة إن.دي.تي.في الإخبارية إن معسكر الجيش في هارسيل،التي تبعد أربعة كيلومترات من قرية دارالي المغمورة بمياه الفيضانات، تضرر أيضا من الفيضانات المفاجئة وفُقد 11 عسكريا.

وبثت قنوات إخبارية تلفزيونية مقاطع مصورة للطين ومياه الفيضانات وهي تندفع إلى أسفل جبل وتجتاح القرية وتجرف المنازل والطرق بينما يركض الناس للنجاة بحياتهم.

وأوتار كاند معرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية والتي يقول بعض الخبراء إن السبب وراءها هو تغير المناخ.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مقتل طفل في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة زابوريجيا
مقتل 2 وإصابة 10 في هجمات روسية على زابوريجيا الأوكرانية
هيروشيما
مع مرور 80 سنة على قصفها.. هيروشيما تحذر من السلاح النووي
فلسطينيون يحملون مواد إغاثة تلقوها من مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة، في وسط قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
انقلاب شاحنة تحمل مساعدات غذائية.. وإسرائيل تستخدم "قاتل جديد" بغزة

الأكثر قراءة

قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها
لقاء "اللبنانيون الاحرار"
لقاء "اللبنانيون الأحرار" يدعو للاعتصام غداً
النائب نديم الجميّل
نديم الجميّل تعليقاً على فيديو تجمعات الدراجات النارية بالضاحية الجنوبية: الشارع سيقابله شارع!