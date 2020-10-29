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الهند..إصابات كورونا تتخطى الـ8 ملايين

منذ 48 دقيقة
الهند تحتل المركز الثاني بإصابات كورونا عالميا

الهند تحتل المركز الثاني بإصابات كورونا عالميا

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أعلنت وزارة الصحة الهندية،الخميس ، عن تخطي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد حاجز ثمانية ملايين مصاب.

وتعتبر الهند ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس خلف الولايات المتّحدة التي سجّلت لغاية اليوم 9.1 مليون إصابة.

لكنّ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الفتّاك في الهند والبالغ 120 ألفاً هو أقلّ بكثير بالمقارنة مع نظيره في الولايات المتّحدة التي سجّلت لغاية اليوم أكثر من 230 ألف حالة وفاة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنّ عدد المصابين بكورونا في بلد الـ1.3 مليار نسمة بلغ حتى الخميس 8.040.203 مصابين توفي منهم 120.527 شخصاً.

وعلى الرّغم من أنّ الهند سجّلت في الأيام الأخيرة تباطؤاً في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، إلّا أنّ السلطات تستعدّ لموجة وبائية بعد “ديوالي”، المهرجان الديني الأضخم في البلاد والذي يصادف هذا العام في 14 تشرين الثاني/نوفمبر ويتزامن مع بداية فصل الشتاء.

في حين، حذّر مسؤولون من أنّ العاصمة قد تشهد أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة يومياً خلال الموجة الوبائية التالية.

أما مومباي، العاصمة المالية للبلاد، وهي المدينة الهندية الأكثر تضرراً من الجائحة مع أكثر من ربع مليون مصاب توفي منهم أكثر من 10 آلاف شخص، فتسجّل حالياً حوالي ألفي إصابة جديدة يومياً.

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