الهند: الوقت حان للحوار والدبلوماسية

أعادت الهند الأربعاء تأكيد موقفها من الحرب في أوكرانيا وقالت إن الوقت حان للحوار والدبلوماسية، وذلك بالتزامن مع انطلاق اجتماع لمسؤولي المالية بدول مجموعة العشرين قرب مدينة بنجالورو جنوب البلاد.

وقال أنوراج ثاكور وزير الإعلام الهندي في مؤتمر صحفي بعد أن رحب بالوفود المشاركة في الاجتماعات التي تختتم أعمالها السبت “هذه الحقبة ليست وقتا للحرب، فالديمقراطية والحوار والدبلوماسية هي سبل المضي قدما”.

وسينضم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين للاجتماعات الجمعة.

والاجتماعات هي أول حدث كبير خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين ومن المرجح أن تكون الحرب في أوكرانيا من أبرز الموضوعات المطروحة، وتحل الذكرى الأولى لبدء روسيا غزو أوكرانيا الجمعة.

وتلتزم الهند بموقف محايد من الحرب وأحجمت عن إدانة روسيا بسبب الغزو وسعت لحل دبلوماسي وزادت مشترياتها من النفط الروسي على مدار العام الماضي.

وقال نائب لمحافظ بنك مركزي من إحدى دول المجموعة طلب عدم ذكر اسمه “الكثير من الدول حريصة على دورها للتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية… روسيا نفسها تريد مناقشة الأثر الاقتصادي للعقوبات”.

ولم ترد السفارة الروسية في نيودلهي بعد على طلب للحصول على تعليق.

وخلال الاجتماعات، يعتزم صندوق النقد الدولي عقد اجتماع مع‭ ‬كل من البنك الدولي والهند والصين والسعودية والولايات المتحدة وبلدان أخرى من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمحاولة التوصل لتفاهم بشأن معايير ومبادئ وتعريفات مشتركة لإعادة هيكلة ديون الدول المتعثرة.