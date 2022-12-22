الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند تبدأ إجراء فحوص عشوائية للمسافرين لكشف كورونا

منذ 16 ثانية
الهند تبدأ فحوصات كورونا

الهند تبدأ فحوصات كورونا

A A A
طباعة المقال

قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا أمام البرلمان، الخميس، إن الهند ستبدأ إجراء فحوص عشوائية لاثنين بالمئة من المسافرين الدوليين الذين يصلون إلى مطاراتها لكشف إصابات كوفيد-19، مع تكثيف البلاد جهودها لرصد المتحورات الجديدة من فيروس كورونا.

وأوضح ماندافيا أمام البرلمان اليوم “الجائحة العالمية لم تنته بعد… الفيروس يغير وجهه من حين لآخر”.

ويعقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعا مع كبار المسؤولين اليوم الخميس لمراجعة وضع كوفيد-19 في البلاد.

وقال ماندافيا “بالنظر إلى موسم الأعياد القادم والعام الجديد، صدرت توصيات للولايات بمواصلة الاهتمام بنظافة اليدين ووضع الكمامات”.

وظهر النواب في الجلسة وهم يضعون كمامات. ووضع الكمامة غير إلزامي في معظم أنحاء البلاد منذ عدة أشهر.

وطلبت الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع من مختلف الولايات رصد أي متحورات جديدة من فيروس كورونا وحثت الأفراد على وضع كمامات في المناطق المزدحمة، وأرجعت هذا إلى ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الصين ومناطق أخرى حول العالم.

وتحتل الهند المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات بكورونا عالميا، بتسجيل أكثر من 44 مليون حالة إصابة حتى الآن. وشهدت البلاد تراجعا حادا في عدد الإصابات المؤكدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي
دون الكشف عن المكان.. تحديد موعد قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا
محطة زابوريجيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا: المحادثات مع وكالة الطاقة الذرية بشأن زابوريجيا مستمرة
منظومة باتريوت الدفاعية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا: إمداد أوكرانيا بصواريخ باتريوت لن يسهم في تسوية الصراع

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رامي مخلوف
رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!
عقد الزواج - تعبيرية
فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما