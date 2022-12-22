الهند تبدأ إجراء فحوص عشوائية للمسافرين لكشف كورونا

قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا أمام البرلمان، الخميس، إن الهند ستبدأ إجراء فحوص عشوائية لاثنين بالمئة من المسافرين الدوليين الذين يصلون إلى مطاراتها لكشف إصابات كوفيد-19، مع تكثيف البلاد جهودها لرصد المتحورات الجديدة من فيروس كورونا.

وأوضح ماندافيا أمام البرلمان اليوم “الجائحة العالمية لم تنته بعد… الفيروس يغير وجهه من حين لآخر”.

ويعقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي اجتماعا مع كبار المسؤولين اليوم الخميس لمراجعة وضع كوفيد-19 في البلاد.

وقال ماندافيا “بالنظر إلى موسم الأعياد القادم والعام الجديد، صدرت توصيات للولايات بمواصلة الاهتمام بنظافة اليدين ووضع الكمامات”.

وظهر النواب في الجلسة وهم يضعون كمامات. ووضع الكمامة غير إلزامي في معظم أنحاء البلاد منذ عدة أشهر.

وطلبت الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع من مختلف الولايات رصد أي متحورات جديدة من فيروس كورونا وحثت الأفراد على وضع كمامات في المناطق المزدحمة، وأرجعت هذا إلى ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الصين ومناطق أخرى حول العالم.

وتحتل الهند المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات بكورونا عالميا، بتسجيل أكثر من 44 مليون حالة إصابة حتى الآن. وشهدت البلاد تراجعا حادا في عدد الإصابات المؤكدة خلال الأشهر القليلة الماضية.