السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
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الهند تتبادل مع باكستان قوائم المنشآت النووية

منذ 7 ساعات
جنود من الجيش الهندي

جنود من الجيش الهندي

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قالت وزارة الخارجية الهندية، إن نيودلهي تبادلت مع إسلام آباد، اليوم السبت، قوائم المنشآت النووية في الدولتين. وتم كذلك تبادل قوائم المواطنين المسجونين من كل منهما لدى الأخرى.

وجرى تبادل قائمة المنشآت النووية، وفقا لمعاهدة 1988 لمنع وقوع هجمات على تلك المنشآت.

وأضافت الوزارة: “تبادلت الهند وباكستان اليوم [1 يناير] عبر القنوات الدبلوماسية في آن واحد في دلهي وإسلام آباد، قائمة المنشآت النووية التي تغطيها اتفاقية حظر الهجمات على المنشآت النووية بين الهند وباكستان”.

تنص الاتفاقية على أنه يجب على كل من الدولتين أن تبلغ جارتها في بداية كل عام بالمنشآت النووية على أراضيها، من أجل منع وقوع هجمات عليها. ويعتبر هذا الإجراء من أهم تدابير الحفاظ على الأمن في المنطقة. تم أول تبادل لهذه الوثائق في 1 يناير 1992.

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