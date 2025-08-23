الهند تتمسك بخطوط حمراء في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار اليوم السبت إن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة ولكن هناك خطوطا حمراء يتعين على نيودلهي الدفاع عنها.

وتواجه السلع الهندية رسوما جمركية أمريكية إضافية تصل إلى 50 بالمئة، وهي من بين أعلى الرسوم التي تفرضها واشنطن، بسبب مشتريات البلاد المتزايدة من النفط الروسي. وبدأ سريان رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة بالفعل، بينما من المقرر تطبيق النسبة المتبقية البالغة 25 بالمئة اعتبارا من 27 أغسطس آب.

وقال جيشينكار خلال فعالية في نيودلهي “لدينا بعض الخطوط الحمراء في المفاوضات، يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها”، وخص بالذكر مصالح المزارعين وصغار المنتجين في البلاد.