الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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الهند تحقق في حادث تسمم بسبب خمور مغشوشة أودى بحياة 26 شخصا

منذ 42 دقيقة
الشرطة الهندية

الشرطة الهندية

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قال مسؤول هندي اليوم الثلاثاء إن السلطات في ولاية جوجارات في غرب البلاد تحقق في حادث مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا ونقل أكثر من 30 المستشفى بعد تناولهم خمورا مغشوشة.

ويُحظر بيع الخمور واستهلاكها في الولاية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث لا يمكن سوى لمن يحملون تصاريح رسمية صادرة عن الحكومة استهلاك الخمور.

وقال راج كومار وزير الداخلية في الولاية إن الحادث يشمل منطقتين بها، مضيفا “فتحنا تحقيقا شاملا”.

وتنتشر الوفيات الناجمة عن تناول الخمور المنتجة بطريقة غير قانونية في الهند، حيث لا يمتلك سوى القليل من شاربي الخمر القدرة على شراء المشروبات ذات العلامات التجارية.

    المصدر :
  • رويترز

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