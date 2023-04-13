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الهند تدافع عن عقد اجتماعات لمجموعة العشرين في كشمير

منذ 50 دقيقة
خارطة كشمير

خارطة كشمير

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دافعت الهند (الخميس 13-4-2023) عن عقد اجتماعات لمجموعة العشرين في منطقتي كشمير ولاداخ في الهيمالايا وقالت إن لها مطلق الحرية في عقد اجتماعات على أراضيها، وذلك ردا على اعتراضات من باكستان.

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على إقليم كشمير بأكمله وتسيطر كل منهما على جزء منه. وخاضت الدولتان النوويتان حربين من أصل ثلاثة حروب بينهما بسبب النزاع على الإقليم.

وكان لولاية جامو وكشمير وضع خاص حتى عام 2019 عندما أعلنت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقسيمها لمنطقتين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية وهما جامو وكشمير ولاداخ.

ونددت إسلام اباد هذا الأسبوع بقرار الهند عقد اجتماعات لمجموعة العشرين في المنطقتين ووصفت الخطوة بأنها انتهاك غير مسؤول للقانون الدولي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين “فعاليات مجموعة العشرين واجتماعاتها تقام في أنحاء الهند ومن الطبيعي عقد بعضها في جامو وكشمير ولاداخ إذ أنهما منطقتان أساسيتان داخل الهند”.

    المصدر :
  • رويترز

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