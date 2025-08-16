الهند ترحب باجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا

قال راندير جايسوال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، إن نيودلهي ترحب بالقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، وتثمن التقدم المحرز في الاجتماع.

وأضاف في بيان “لا يمكن المضي قدما إلا من خلال الحوار والدبلوماسية. العالم يريد أن يرى نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا”.

فيما يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين المقبل، إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أكده اليوم السبت الرئيسان عقب اتصال هاتفي جمعهما مع القادة الأوروبيين بعد القمة التي جمعت أمس الجمعة ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، وبحثا فيها وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ترامب إنه إذا جرت الأمور بشكل جيد عصر الاثنين بعد اجتماعه مع زيلينسكي، فسيُحدَّد موعد لقمة ثلاثية مع الرئيس بوتين، وكشف الرئيس الأميركي أن الاجتماع مع بوتين في ألاسكا كان “ممتازا”، حسب وصفه، مؤكدا أنه كذلك كانت المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلا مع زيلينسكي.

وشدد على أن الآراء توافقت في الاجتماع مع بوتين على أن أفضل وسيلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي اتفاق سلام شامل وليس اتفاقا لوقف إطلاق النار.