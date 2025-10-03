الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
الهند تستعد لاستقبال أول وزير من طالبان الأفغانية

منذ دقيقتان
علم الهند

قالت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الجمعة “إن لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفعت مؤقتا حظر السفر على وزير خارجية حركة طالبان الأفغانية أمير خان متقي”، مما سيسمح له بزيارة الهند في الفترة بين يومي التاسع و16 أكتوبر تشرين الأول.

وحال تأكيد الأمر، فستكون هذه أول زيارة للهند يقوم بها مسؤول بارز في الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان منذ أن استولت على السلطة عام 2021 بعد 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي.

وارتبطت نيودلهي بعلاقات وثيقة مع كابول عندما كانت طالبان بعيدة عن السلطة.

ومتقي من بين أعضاء حركة طالبان ممن طالتهم عقوبات الأمم المتحدة، ومن بينها حظر على السفر وتجميد أصول. وفي كثير من الأحيان تُمنح إعفاءات مؤقتة لأغراض دبلوماسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين إن نيودلهي كانت على اتصال بالفعل مع الحكومة الأفغانية، وأشار إلى أنها قدمت الدعم بعد الزلزال الذي وقع في 31 أغسطس آب. ولم يؤكد على وجه التحديد مدى اتمام الزيارة من عدمها.

وأفادت وسائل إعلام هندية وأفغانية بأن متقي سيسافر إلى روسيا قبل التوجه إلى نيودلهي.

    المصدر :
  • رويترز

