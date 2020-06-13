الهند تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا في 24 ساعة

سجلت الهند أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا الجديد في يوم واحد، وفقا لما كشفته بيانات وزارة الصحة الفيدرالية الهندية اليوم السبت.

فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند أنه تم تسجيل أكبر زيادة في حالات الإصابة بـفيروس كورونا الجديد في يوم واحد، بعد أن أعلن عن تسجيل 11458 حالة مؤكدة، الأمر الذي يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 300 ألف حالة.

وأصبح لدى الهند حاليا رابع أسوأ تفش للمرض على مستوى العالم بعد أن تخطت الأعداد لديها نظيرتها في بريطانيا أمس الجمعة، بحسب ما ذكرت رويترز.

ويتزايد عدد حالات الإصابة بالمرض في الهند باستمرار على الرغم من إجراءات العزل العام التي فرضت في عموم البلاد في أواخر مارس لكن تم تخفيفها منذ ذلك الحين.

وأظهرت بيانات، اليوم السبت، أن عدد حالات كورونا المؤكدة في ولاية ماهاراشترا، التي تشهد أسوأ تفش في الهند، تخطى عتبة 100 ألف إصابة، كما سجلت العاصمة نيودلهي، حيث يعاني النظام الصحي من وطأة انتشار المرض، أكثر من 2000 حالة جديدة.

وقالت الحكومة الهندية، أمس الجمعة، إن معدل التعافي تحسن بشفاء أكثر من 147 ألفا رغم عبء تزايد الحالات.

ويبلغ عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس حاليا 145779، بينما تم تسجيل 8884 وفاة بالمرض.