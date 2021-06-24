الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند تسجل أول حالة وفاة بالسلالة المتحورة "ديلتا بلس"

24 - يونيو - 2021
كورونا في الهند

كورونا في الهند

A A A
طباعة المقال

أعلنت ولاية ماديا براديش الهندية عن أول حالة وفاة لشخص (امرأة) كان يعاني من الإصابة بسلالة “دلتا بلس” من فيروس كورونا.

وتعد سلالة “دلتا بلس” طفرة في سلالة دلتا واسعة الانتشار المعروفة علميا بـ(B.1.617.2)، فيما أفادت الأنباء في وقت سابق بأن الهند رصدت حوالي 40 حالة إصابة بسلالة “دلتا بلس”.

وأقر الاتحاد الهندي لعلم الجينوم “سارس -كوف – 2” بسلالة دلتا بلس (B.1.617.2.1) على أنها “متغير مثير للقلق”.

ووفقا للعلماء، زادت السلالة الجديدة من قدرتها على النفاذ، وهي أقوى ارتباطًا بمستقبلات خلايا الرئة، مع انخفاض محتمل في الاستجابة للأجسام المضادة وحيدة النسيلة.

وفي تصريح لافت، قال وزير الدولة الهندي، فيشفاس سارانج، للصحفيين: “تم في الوقت الحالي اكتشاف خمسة أشخاص مصابين بمتغير ديلتا بلس من الفيروس التاجي في ولاية ماديا براديش. تجدر الإشارة إلى أن أربعة من كل خمسة أشخاص تم العثور لديهم على عينات إيجابية لمتغير ديلتا بلس تلقوا اللقاح وهم الآن يتمتعون بصحة جيدة. ومع ذلك، فإن المريض الذي لم يحصل على تطعيم توفي من الفيروس. هذا هو السبب في أننا ندعو الجميع إلى الحصول على التطعيم”.

وأشار ممثل للسلطات المحلية أن وفاة امرأة مصابة بالسلالة الجديدة حدثت في 23 مايو، وأصبح مرضها معروفا بسلالة “دلتا بلس” بعد الاختبارات، لافتا إلى أن زوج السيدة المتوفاة كان ثبتت إصابته بـ “كوفيد – 19” وتلقى لاحقا جرعتين من اللقاح، فيما لم يتم تطعيم المرأة التي توفيت ضد فيروس كورونا.

    المزيد من أخبار العالم

    فولوديمير زيلينسكي
    زيلينسكي يحذر: لن نقبل أبداً إعادة توربينات نورد ستريم إلى ألمانيا
    إطلاق نار بمركز تسوق بأميركا
    مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تسوق في الولايات المتحدة
    محتجون يقتحمون القصر الرئاسي في سريلانكا - رويترز
    سريلانكا تفرض حالة الطوارئ... والاعتصامات باقية إلى أجل غير مسمّى!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    جريمة مروعة.. طفل يغتصب طفلة بمركز ترفيهي في مصر
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟