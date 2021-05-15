الهند تسجل 1.7 مليون إصابة جديدة بكورونا في شهر

سجلت السلطات الصحية في الهند أكثر من 326 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و3.8 ألف حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية اليوم، السبت: “تم تسجيل 326098 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 24.37 مليون إصابة، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد تراجعا طفيفا في الوفيات اليومية إلى 3890 حالة وفاة، ليبلغ الآن إجمالي عدد الوفيات 266207”.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل الهند نحو 1.7 مليون إصابة جديدة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي وحده.

ويؤكد خبراء سبق أن أبدوا شكوكا بالأعداد المعلنة رسميا، أن الهند قد تبلغ ذروة هذه الموجة الوبائية بحلول نهاية مايو.

وتسجل الهند منذ أسابيع إصابات ووفيات يومية قياسية بمرض “كوفيد 19″، مع انتشار الفيروس من المدن إلى القرى في أنحاء ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان.

ومع استمرار ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية، يواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ضغوطا متزايدة لفرض إغلاق صارم على مستوى البلاد، وسط جدل حول جدوى القيود التي تفرضها كل ولاية بمفردها.