الهند تطلب 24 مليون برميل نفط من الأمريكتين للربع الأول من 2026

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير مملوكة للدولة، أعلنت عن مناقصة مبدئية لشراء 24 مليون برميل من النفط من الأمريكتين خلال الربع الأول من عام 2026، الممتد من يناير إلى مارس.

وأوضحت الوثيقة أن المناقصة تشمل شحنات من خامات منخفضة وعالية الكبريت، في وقت علّقت بعض شركات التكرير الهندية مؤقتاً طلبات النفط الروسي بعد العقوبات الأميركية الأخيرة على أكبر شركتين روسيتين، وتحولت للبحث عن بدائل عبر السوق الفورية.

وقال مصدر مطلع إن الهدف من المناقصة هو قياس استعداد السوق لتلبية احتياجات الهند من النفط من الأمريكتين، على أن تُغلق المناقصة غداً الجمعة. كما أفادت المصادر بأن المؤسسة اشترت أمس مليوني برميل من خام غرب أفريقيا من شركة إكسون موبيل.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند تعد أكبر مستورد للخام الروسي المنقول بحراً منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.