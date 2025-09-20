السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
عربي

الهند تعتزم بناء احتياطي استراتيجي من العناصر الأرضية النادرة

منذ 3 دقائق
علم الهند

نقلت وكالة “بلومبرغ” نيوز، اليوم السبت، عن مسؤول دفاعي قوله إن الهند تدرس بناء احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة لاستخدامها في حالات الطوارئ في التصنيع الدفاعي.

وأضاف المسؤول بوزارة الدفاع الهندية راجيش كومار سينغ، خلال فعالية إعلامية في نيودلهي، أن احتياطي المعادن الحرجة والفلزات الحيوية سيستخدم “لتلبية الاحتياجات الفورية” عند الحاجة.

ولم يرد مكتب وزير الدفاع الهندي حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من هذا التقرير.

وأوردت رويترز هذا الشهر أن الهند تعمل بهدوء على الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة في ميانمار لتنويع سلاسل الإمداد بعيدا عن الصين، في خطوة تتضمن تعاونا غير معتاد مع جماعة مسلحة تعرف باسم (جيش استقلال كاشين).

وفرضت بكين هذا العام قيودا صارمة على تصدير العناصر الأرضية النادرة إلى الاقتصادات الكبرى مثل الهند في الوقت الذي تبني فيه نفوذا جيوسياسيا في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

