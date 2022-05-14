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الهند تعلن حظر تصدير القمح بأثر فوري

14 - مايو - 2022
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أعلنت الحكومة الهندية في إخطار أنها حظرت صادرات القمح بأثر فوري مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم تهدئة الأسعار المحلية.

وأضافت الحكومة أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل.

وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر شباط.

أوكرانيا تتكبّد خسائر فادحة

بالتوازي، أعرب وزير الزراعة الأوكراني ميكولا زولسكي عن مخاوفه من أن تتكبد بلاده “خسائر فادحة” في حصاد القمح هذا العام بسبب الحرب الروسية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال زولسكي، أمس، في مدينة شتوتجارت الألمانية في مستهل اجتماع مع نظرائه من مجموعة السبع: “الوضع بالنسبة للذرة أفضل قليلاً… الوضع بالتأكيد ليس سهلاً”.

وذكر الوزير أن بلاده تحتاج أيضاً إلى الدعم فيما يتعلق بنقل الحبوب، وقال: “لا يمكننا القيام بالمهمة بمفردنا”.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تقليدياً مُصدّر كبير للقمح وبسبب الحرب توترت أسواق الحبوب في جميع أنحاء العالم، وأخذت الأسعار في الارتفاع.

    المصدر :
  • رويترز

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