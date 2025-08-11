الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
الهند تندد "بالتلويح بالحرب" بعد تعليقات قائد جيش باكستان بشأن الملف النووي

منذ 5 دقائق
طائرة مقاتلة من طراز رافال تتحرك على مدرج المطار خلال حفل تدشينها في قاعدة جوية في أمبالا، الهند. رويترز

اتهمت الهند جارتها باكستان اليوم الاثنين “بالتلويح بالحرب” و”عدم المسؤولية” بعد ورود تقارير إعلامية عن تعليقات أدلى بها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بشأن التهديدات النووية في جنوب آسيا لدى زيارته للولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام هندية نقلا عن مصادر أن منير قال “نحن دولة نووية. إذا شعرنا أننا سنسقط.. فسنأخذ نصف العالم معنا”.

ولم يرد الجيش ووزارة الخارجية الباكستانية بعد على طلب للتعليق على تصريحات منير. ولم يشمل مقتطف من خطابه، نشره مسؤولون أمنيون باكستانيون، تعليقات “الدولة النووية”.

وأفادت التقارير بأن منير أدلى بهذه التعليقات خلال حفل عشاء رسمي أقامه رجل أعمال من أصل باكستاني في فلوريدا يوم السبت، حيث تحدث أمام حشد يتألف من أكثر من 100 شخص. ولم يستن لرويترز التحقق من صحة التعليقات على نحو مستقل.

والهند وباكستان مسلحتان نوويا، وخاضتا أعنف معاركهما منذ عقود في مايو أيار، والتي اندلعت بسبب هجوم على سياح الشهر الماضي في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، والذي قتل فيه 26 مدنيا.

وقال راندهير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية “التهديدات النووية هي تجارة باكستان، يمكن للمجتمع الدولي أن يتوصل إلى استنتاجاته الخاصة بشأن عدم المسؤولية التي تنطوي عليها مثل هذه التعليقات”.

كما عبر عن أسفه أن هذه التعليقات صدرت لدى وجوده في دولة ثالثة صديقة.

وكان منير في زيارة إلى الولايات المتحدة لحضور حفل تأبين الجنرال مايكل كوريلا، القائد الخامس عشر للقيادة المركزية الأمريكية.

