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الهند توقع اتفاقا لشراء 26 مقاتلة رافال مقابل 7.4 مليار دولار

منذ 17 ساعة
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2025 5:40 مساءً
الهند

الهند

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أعلنت وزارة الدفاع الهندية توقيع اتفاق مع فرنسا الاثنين لشراء 26 طائرة مقاتلة رافال لصالح قواتها البحرية مقابل 630 مليار روبية (7.4 مليار دولار).

وذكرت الوزارة في بيان أن الهند ستشتري 22 مقاتلة أحادية المقعد وأربع مقاتلات ثنائية المقعد من إنتاج شركة داسو الفرنسية للطيران، وذلك في صفقة من شأنها أن تعزز العلاقات الدفاعية بين الهند وثاني أكبر موردي الأسلحة إليها.

وقالت الوزارة “سيتم الانتهاء من تسليم تلك الطائرات بحلول 2030، وستخضع طواقمها للتدريب في فرنسا والهند”، مضيفة أن الاتفاقية من المتوقع أن توفر آلاف الوظائف وإيرادات لعدد كبير من الشركات.

وأوردت رويترز أن مجلس الوزراء الأمني ​​في الهند برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وافق على عملية الشراء الشهر الجاري.

وتقوم القوات الجوية الهندية حاليا بتشغيل 36 مقاتلة رافال، بينما يتكون أسطول طائرات القوات البحرية أساسا من طائرات ميج-29 الروسية.

وتسعى الهند إلى تحديث جيشها وتقليل الاعتماد على العتاد الروسي الأصل وتعزيز إنتاج الأسلحة المحلية لتزويد القوات المنتشرة على امتداد حدودها المتنازع عليها مع باكستان والصين.

    المصدر :
  • رويترز

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