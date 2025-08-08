الهند توقف خطط شراء أسلحة أمريكية بعد رسوم ترامب الجمركية

قال ثلاثة مسؤولين هنود مطلعين إن نيودلهي علقت خطط شراء أسلحة وطائرات أمريكية جديدة، في أول إشارة عملية منها على شعورها بالاستياء بعد أن أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادراتها إلى تراجع العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوى لها منذ عقود.

وذكر اثنان من المسؤولين أن الهند كانت تعتزم إرسال وزير الدفاع راجنات سينغ إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة للإعلان عن بعض المشتريات، لكنها ألغت الرحلة.

وفرض ترامب في السادس من أغسطس آب رسوما جمركية جديدة بنسبة 25بالمئة على البضائع المستوردة من الهند عقابا لها على شراء النفط الروسي، ليرتفع بذلك إجمالي الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50 بالمئة، وهي من أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

ولترامب تاريخ في التراجع السريع عن قراراته بشأن الرسوم الجمركية. وقالت الهند إنها لا تزال منخرطة بنشاط في المناقشات مع واشنطن.

وقال أحد المسؤولين إن من الممكن المضي في المشتريات الدفاعية بمجرد أن تتضح للهند الرؤية بشأن الرسوم الجمركية واتجاه العلاقات الثنائية، لكن “ليس بالسرعة التي كان من المتوقع أن تكون عليها”.

وذكر مسؤول آخر أنه لم تصدر أي تعليمات مكتوبة لإيقاف المشتريات، مشيرا إلى أن الهند لديها خيار عكس المسار سريعا رغم أنه “لا يوجد أي تحرك إلى الأمام على الأقل في الوقت الحالي”.

ولم ترد وزارتا الدفاع الهندية والأمريكية على طلبات من رويترز للتعليق. وقالت نيودلهي، التي أقامت شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، إنها تتعرض لاستهداف غير عادل، وإن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يواصلون التجارة مع موسكو عندما يكون ذلك في مصلحتهم.

وأفادت لرويترز ولأول مرة بأن المناقشات بشأن مشتريات الهند من مركبات سترايكر القتالية، التي تصنعها شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز، وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، التي تطورها شركتا رايثيون ولوكهيد مارتن، توقفت بسبب الرسوم الجمركية.

وقال اثنان من المسؤولين إن سينغ كان يعتزم أيضا الإعلان خلال رحلته قبل إلغائها عن شراء ست طائرات استطلاع من طراز بوينج بي8آي وأنظمة دعم للبحرية الهندية.

وأضاف المسؤولان أن محادثات شراء الطائرات في صفقة مقترحة بقيمة 3.6 مليار دولار كانت في مرحلة متقدمة.

وأحالت شركات بوينج ولوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس الاستفسارات إلى الحكومتين الهندية والأمريكية.