الخميس 18 رجب 1444 ﻫ - 9 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند: دول الخليج ستظل موردا رئيسيا للنفط

منذ 8 ثواني
علم الهند

علم الهند

A A A
طباعة المقال

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري اليوم الأربعاء إن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، نوعت مصادر واردات الطاقة لكنها ستواصل شراء معظم احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وأضاف بوري للصحفيين خلال أسبوع الطاقة في الهند “ما زلت أصر على أن دول الخليج ستظل موردا رئيسيا ومسؤولة عن نسبة كبيرة من وارداتنا لفترة طويلة قادمة”.

كما قال إن الهند سوف تدرس شراء النفط من إيران وفنزويلا حال رفع العقوبات وستواصل الشراء من روسيا إذا بقيت الأسعار “مناسبة”.

وأضاف أن الهند نوعت مصادر وارداتها النفطية لتصل إلى 39 دولة من 27 دولة قبل عامين.

وأدت زيادة مشترياتها من النفط الروسي إلى انخفاض واردات الهند من النفط الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.

وأضاف بوري أن الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص وجه الدعوة للهند للمشاركة في ندوة لأوبك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسعار السلع في مصر
قفزة في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية
أطفال تحت الأنقاض في الزلزال المدمر
زلزال تركيا - سوريا
فيديوهات تهز الجبال.. لقطات موجعة لأطفال الزلزال من تحت الأنقاض
آثار الزلزال المدمر في تركيا- رويترز
زلزال تركيا - سوريا
عدّاد الموت لا يتوقف.. أكثر من 16 ألف قتيل حصيلة زلزال تركيا وسوريا

الأكثر قراءة

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
"عاجل جداً"... تعميم من وزير الداخلية
واتساب
ميزات جديدة من "واتساب" للـ "Status"
محمد شما
زلزال تركيا - سوريا
إنقاذ محمد شما وطفله... ماذا عن زوجته؟