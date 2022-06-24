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الهند في اعلى زيادة منذ 4 أشهر.. تسجل 17336 اصابة جديدة

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2022 8:34 صباحًا
كورونا في الهند

كورونا في الهند

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أعلنت وزارة الصحة الهندية الجمعة تسجيل 17336 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى زيادة يومية منذ 20 فبراير شباط بحسب إحصاء لرويترز.

ورصدت سلطات ولاية مهاراشترا، أغنى ولايات الهند، أكثر من 5200 إصابة جديدة يوم الأربعاء، منها 2479 لقادمين من العاصمة المالية مومباي.

وشهد عدد الإصابات اليومي في الهند ارتفاعا على مدار الشهر الماضي، ويمثل الرقم المعلن اليوم الجمعة قفزة تزيد عن أربعة آلاف حالة مقارنة بأمس الخميس، الذي بلغت الإصابات المسجلة فيه 13313.

وقالت وزارة الصحة اليوم الجمعة إن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 زاد بواقع 13، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 524954.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وبعد 5 أسابيع من انخفاض الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ارتفع عدد الوفيات على مستوى العالم بنسبة 4% الأسبوع الماضي،

وأعلنت المنظمة في تقييمها الأسبوعي للجائحة، الصادر الخميس، عن 8700 حالة وفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، مع قفزة بنسبة 21% في الأميركتين وزيادة بنسبة 17% في غرب المحيط الهادئ.

    المصدر :
  • رويترز

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