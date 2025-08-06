الهند: قرار ترامب فرض رسوم جمركية إضافية "مؤسف جداً"

نموذج مصغر مطبوع ثلاثي الأبعاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعلم الهندي وكلمة «رسوم جمركية». رويترز

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الأربعاء إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية 25 بالمئة على السلع الواردة من الهند “مؤسف جدا”.

وأضافت الوزارة أن نيودلهي ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر أمر تنفيذي يفرض بموجبه رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25%.

وقال ترامب إن الأمر التنفيذي الأخير الذي فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع القادمة من الهند جاء ردا على استمرار الهند في شراء النفط الروسي.

وبدأ تهديد ترامب للهند بسبب شرائها النفط الروسي في 31 يوليو عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، إلى جانب عقوبة غير محددة.

وذك ترامب في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي أمس (الثلاثاء): “إنهم يغذون آلة الحرب، وإذا فعلوا ذلك، فلن أكون سعيدًا”، مضيفًا أن نقطة الخلاف الرئيسية مع الهند هي أن تعريفاتها الجمركية مرتفعة للغاية.

تحذيرات من انهيار العلاقات الهندية – الأمريكية بسبب ترامب

وحذر مراقبون من أن الصداقة المزدهرة بين الولايات المتحدة والهند معرضة لخطر الانهيار، بسبب تهديدات ترامب، حسبما ذكرت شبكة “ن بي إس” الأمريكية.

وبدأت العلاقات الأمريكية – الهندية في التوتر بسبب التجارة وقضايا أخرى، وهدد ترامب شركة آبل وشركات أخرى تُصنّع في الهند؛ وتقرّب من منافسها الأكبر، باكستان ؛ وسخر من اقتصاد الهند “الميت”.

وقال دروفا جايشانكار، المدير التنفيذي لمؤسسة أوبزرفر ريسيرش أمريكا، وهي منظمة غير ربحية في واشنطن: “إنه يهدد بإلغاء، أو على الأقل إيقاف، ما كان على مدى عقدين من التحسن المطرد في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة”.

وتزيد التوترات بين الولايات المتحدة والهند من الضغوط السياسية الداخلية على مودي، حيث يتهمه المعارضون بالفشل في الوقوف في وجه “صديقه العزيز” ترامب.