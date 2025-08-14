الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند: محكمة التحكيم ليس لها سلطة للبت في معاهدة المياه مع باكستان

منذ ساعتين
علم الهند

علم الهند

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الخميس إن محكمة التحكيم الدائمة ليس لها أي سلطة قانونية لتصدر أحكاما بشأن معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان، نظرا لأن نيودلهي لم تعترف أبدأ بشرعية المحكمة.

وأصدرت المحكمة الدولية حكما الأسبوع الماضي دعمت فيه موقف باكستان وقالت إن الهند يجب أن تلتزم بمعاهدة مياه نهر السند في تصميم محطات الطاقة الكهرومائية الجديدة على الأنهار التي تتدفق غربا إلى باكستان.

ومنحت معاهدة مياه السند لعام 1960 لباكستان السيطرة على ثلاثة أنهار تتدفق غربا، بينما حصلت الهند على السيطرة على ثلاثة أنهار تتدفق شرقا.

وتخشى باكستان أن تخنق جارتها الهند إمدادات المياه الرئيسية، إذ يعتمد 80 بالمئة من الزراعة والطاقة المائية في البلاد على تدفقات هذه الأنهار الثلاثة.

وفي عام 2023، رفعت باكستان قضية أمام محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي بشأن تصميم مشاريع الطاقة الكهرومائية الهندية على الأنهار التي مُنحت لباكستان السيطرة عليها بموجب المعاهدة.

 

 

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    فلسطينيون يحملون مواد إغاثة جمعوها من شاحنات دخلت غزة، في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 10 أغسطس 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    خطة إسرائيلية لتهجير سكان غزة.. وإعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل!
    علم اميركا
    زيادة أسعار المنتجين في أمريكا في يوليو مع صعود تكلفة الخدمات والبضائع
    قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
    تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا

    الأكثر قراءة

    سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
    طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
    ارتفاع درجات الحرارة
    هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
    السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
    استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟