الهند.. مصادرة ممتلكات عضو في حركة خالستان

قالت الوكالة الاتحادية المعنية بمكافحة الإرهاب في الهندـ، السبت، إنها صادرت ممتلكات شخص يشتبه بأنه عضو في حركة خالستان السيخية تتهمه بالقيام بأنشطة إرهابية في البلاد، وسط تصاعد للتوتر مع كندا بشأن الانفصاليين السيخ في الهند.

وجاء في بيان صادر عن وكالة التحقيقات الوطنية أن مصادرة منزل وأرض يملكها جورباتوانت سينغ بانو في ولاية البنجاب بشمال الهند “يأتي بمثابة دفعة كبيرة للحملة التي تشنها البلاد على الشبكة الإرهابية والانفصالية التي يتم تشغيلها من دول مختلفة منها كندا”.

وتصاعد التوتر بين الهند وكندا بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الاثنين إن هناك “مزاعم معقولة” تربط عملاء الحكومة الهندية بمقتل زعيم انفصالي للسيخ في كندا في يونيو حزيران كان يقوم بحملة من أجل إنشاء وطن مستقل للسيخ يسمى (خالستان).

وانتشرت في أعقاب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين مقاطع مصورة لبانو على موقع التواصل الاجتماعي إكس يهدد فيها الهندوس الهنود ويطالبهم بمغادرة كندا.

وكانت الوكالة المعنية بمكافحة الإرهاب قد سجلت دعوى ضد بانو في عام 2019 بتهمة نشر الخوف والرعب في البنجاب وأنحاء أخرى من البلاد.

وأصدرت وكالة التحقيقات الوطنية أوامر اعتقال لا تسمح بالإفراج عن المتهم بكفالة بحق بانو في فبراير شباط 2021 ثم تم إعلانه متهما بارتكاب جريمة في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.