الهند.. مقتل 20 جراء حريق نجم عن حادث سير جنوب البلاد

نقلت وسائل إعلام محلية هندية الجمعة عن مسؤولين القول إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء حريق اندلع بسبب تسرب وقود عقب اصطدام حافلة خاصة بدراجة نارية على الطريق بين مدينتي بنجالور وحيدر اباد في جنوب البلاد.

ورغم أن الهند هي ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، فإن طرقها من بين الأعلى في تسجيل وفيات جراء حوادث السير. وقالت السلطات في يناير\كانون الثاني إن حوادث السير أودت العام الماضي بحياة نحو 180 ألف شخص على مستوى البلاد.

وقال مسؤول محلي لوكالة الأنباء الآسيوية الدولية “تم إنقاذ 21 من بين 41 راكبا”، وأضاف أنه جرى التعرف على جثث 11 شخصا حتى الآن.

ووقع حادث مماثل الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 19 شخصا في ولاية راجاستان الصحراوية بغرب البلاد عندما اشتعلت النيران في حافلة خاصة.