الهند.. مقتل 22 عنصرا أمنياً وإصابة آخرين في اشتباك مع متمردين

قتل 22 عنصرا أمنيا وأصيب آخرين في الهند، في اشتباك مع متمردين ماويين ، حسب ما أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد.

حصيلة تُعد أكبر كمين من نوعه في أربع سنوات، تتعرض له القوات الأمنية في الهند.

ووفق أشوك جونجا المدير العام للشرطة في ولاية شاتيسغار، وقعت الاشتباكات أمس السب، قائلا “حتى الآن يمكن تأكيد مقتل 22 عنصرا أمنيا”.

وأوضح المسؤول الأمني أن متمردين نصبوا كمينا لقوات هندية عائدة من عملية بحث قرب غابة في منطقة بيجابور في الولاية الواقعة في وسط البلاد.

وينشط المتمردون الماويون في 20 ولاية هندية من أصل 28.

وتنظر الحكومة المركزية الهندية للمتمردين الماويين على أنهم يشكلون “أكبر تهديد للأمن القومي الهندي”.