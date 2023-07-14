الهند.. مياه نهر تتدفّق إلى نيودلهي وتتسبّب بفيضانات

أعلنت السلطات الهندية أنّ مناطق عدة في العاصمة الهندية نيودلهي، لا تزال غارقة اليوم الجمعة بعد تدفق مياه نهر يامونا، الذي يمر عبر المدينة، من خلال منظم صرف مياه مكسور.

وأظهرت لقطات من وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي)، وهي شريك لرويترز، الطرق المحيطة بالقلعة الحمراء الشهيرة في نيودلهي وقد غمرتها المياه بالكامل إلى جانب شاحنات وحافلات معطلة في عدة مواقع، ولم يظهر منها سوى الزجاج الأمامي والسقوف من فوق سطح الماء.

وقالت حكومة الولاية إن المنظم القريب من محطة مترو إندرابراستا، كان “معطوبًا منذ فترة طويلة” وتعطل تمامًا في حوالي الساعة 13:30 بتوقيت غرينيتش أمس الخميس.

وذكرت الحكومة في بيان أن الأضرار التي سببها المنظم أدت إلى فيضان نهر يامونا وتدفق مياهه بشكل عكسي باتجاه المدينة، مضيفة أن العمل جار لإصلاح العطل.

وقال أرفيند كيجريوال رئيس وزراء نيودلهي في تغريدة على تويتر إنه طلب المساعدة أيضًا من الهيئة الوطنية للاستجابة للكوارث ومن الجيش.

وقال ركاب المترو إن الحركة على الشبكة تأثرت وأصبحت الخدمة أبطأ بنحو 20 دقيقة.