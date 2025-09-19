الهند: نتوقع أن تراعي السعودية "الحساسيات" بعد الاتفاق مع باكستان

عبرت الهند، اليوم الجمعة، عن أملها في أن تراعي السعودية المصالح والحساسيات المتبادلة بين البلدين، وذلك بعد يومين من توقيع الرياض اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان العدو القديم لنيودلهي.

ووقعت السعودية وباكستان المسلحة نوويا على الاتفاقية يوم الأربعاء. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل، قال محللون إن ذلك قد يعني أن الرياض ستمتلك درعا نوويا بحكم الأمر الواقع بموجب الاتفاقية.

وينص الاتفاق، الذي جاء وسط اضطرابات دبلوماسية في الشرق الأوسط وبعد أشهر فقط من الصراع الدامي بين الهند وباكستان، على أن أي عدوان على أي من البلدين سيعتبر عدوانا على كليهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي “تربط الهند والسعودية شراكة استراتيجية واسعة النطاق تعمقت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية”.

وأضاف “نتوقع أن تراعي هذه الشراكة الاستراتيجية المصالح والحساسيات المتبادلة”.

وتعد السعودية واحدة من أكبر مصدري النفط إلى الهند. واتفق البلدان هذا العام على تعزيز التعاون في إمدادات النفط الخام والغاز المسال.