الهند.. نيودلهي تمدد الإغلاق مدة أسبوع لمواجهة كورونا

مددت العاصمة الهندية نيودلهي الإغلاق العام بسبب كورونا، لكبح انتشار الفيروس في ظل الأرقام القياسية التي تسجلها العاصمة ومعظم مناطق الهند.

وأعلن رئيس وزراء نيودلهي ارفيند كيجرو تمديد العمل بإجراءات الإغلاق لمدة أسبوع آخر حتى 31 أيار/مايو الجاري.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن كيجروال القول إن عملية الخروج من إجراءات الإغلاق ستبدأ في 31 أيار/مايو الجاري بطريقة مرحلية في حال استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في التراجع.

وأضاف أن نيودلهي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1600 حالة إصابة بالفيروس.

وقد أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 240 ألفا و842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 26 مليون و530 ألفا و132.

كما تم تسجيل 3741 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 299 ألفا و266 حالة.

وكانت الإصابات بفيروس كورونا في الهند سجلت في الثلث الأول من شهر مايو الجاري أرقاما قياسية حيث تجاوزت على مدى أيام عدة 400 ألف إصابة على أساس يومي.

وكانت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند طالبت اليوم السبت، بإزالة جميع الإشارات إلى السلالة الهندية من فيروس كورونا من مواقع التواصل الاجتماعي.