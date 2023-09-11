الهند والسعودية تبحثان التبادل التجاري بالعملتين المحليتين

قال مسؤول بوزارة الخارجية الهندية الاثنين إن البلاد ستتصل بشبكة سكك حديدية وموانئ تربط الشرق الأوسط وجنوب آسيا جرى الإعلان عنها على هامش قمة مجموعة العشرين مطلع الأسبوع.

وسيربط اتفاق السكك الحديدية والموانئ متعدد الجنسيات، الذي يضم الولايات المتحدة والسعودية والهند والاتحاد الأوروبي والإمارات، الشرق الأوسط بجنوب آسيا وينظر إليه على أنه ينافس مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموح.

وفي أثناء زيارة دولة قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الهندية نيودلهي، بحث البلدان أيضا إمكان إجراء المبادلات التجارية بعملتي البلدين واستئناف المفاوضات على اتفاقية تجارة حرة بين الهند ومجلس التعاون الخليجي.

وقال أوصاف سعيد، المسؤول بوزارة الخارجية الهندية، إن البلدين وقعا ثماني اتفاقيات الاثنين إحداها لتوسيع نطاق شراكتهما في مجال الطاقة التقليدية لتصبح شراكة شاملة تشمل الطاقة المتجددة والبترول والاحتياطيات الاستراتيجية.

والسعودية هي أحد أكبر مصدري البترول إلى الهند.

وذكر سعيد أيضا أن البلدين اتفقا على تكوين فريق عمل مشترك لاستثمارات سعودية حجمها 100 مليار دولار، نصفها مخصص لمشروع مصفاة تكرير مؤجل على الساحل الغربي للهند.

وقال سعيد، في أثناء حديثه عن الربط بين الهند ودول الخليج، إن ذلك سيشمل إنشاء موانئ وسكك حديدية وطرقا أفضل فضلا عن شبكات للطاقة والغاز والألياف الضوئية.

وخلال محادثاتهما في وقت سابق من الاثنين، بحث الرئيس الهندي وولي العهد السعودي التعاون في محال الفضاء وأشباه الموصلات والتصنيع الدفاعي.