الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
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الهند واليابان تخططان لمزيد من التدريبات العسكرية

منذ 44 دقيقة
الجيش الياباني

الجيش الياباني

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أعلنت الهند واليابان، الخميس، عزمهما تعزيز التعاون الدفاعي وإجراء تدريبات عسكرية بمشاركة مقاتلات جوية من الجانبين.

وأجرى وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ محادثات في طوكيو مع نظيره الياباني ياسوكازو هامادا، قبيل أن ينضم إليهما وزيرا خارجية البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان إن سينغ “دعا الصناعات اليابانية للاستثمار في المجالات الدفاعية الهندية”.

وأضافت أن وزيري الدفاع اتفقا على أن “إجراء أول تدريب للمقاتلات سيمهد الطريق لتعزيز أكبر للتعاون والتبادل العملياتي بين القوات الجوية في البلدين”.

وتعمل الهند، شأنها شأن اليابان، على تعزيز جيشها لمواجهة ما تعتبره تهديدات أمنية متزايدة، بما في ذلك من الجارة الصين.

وفي مستهل اجتماع وزيري الخارجية والدفاع، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن التعاون بين البلدين أصبح أهم من ذي قبل في ظل ما يواجهه النظام الدولي من تحديات مختلفة.

وأضاف “إذا نظرتم إلى المجتمع الدولي، تجدون أن المحاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة مستمرة في بحري الصين الشرقي والجنوبي، ناهيكم عن الغزو الروسي لأوكرانيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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