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الهند وباكستان تتبادلان إطلاق نار محدود عبر حدود كشمير لليلة الرابعة

منذ 5 دقائق
عناصر من الشرطة الهندية يقفون للحراسة عند نقطة تفتيش في أعقاب هجوم يشتبه في أنه هجوم شنه مسلحون بالقرب من بهالجام في منطقة أنانتناج جنوب كشمير. رويترز

عناصر من الشرطة الهندية يقفون للحراسة عند نقطة تفتيش في أعقاب هجوم يشتبه في أنه هجوم شنه مسلحون بالقرب من بهالجام في منطقة أنانتناج جنوب كشمير. رويترز

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قالت الهند اليوم الاثنين إنها ردت على إطلاق نار “غير مبرر” من باكستان على الحدود القائمة بين البلدين لليلة الرابعة على التوالي في وقت تكثف فيه بحثها عن مسلحين في المنطقة عقب هجوم دام استهدف سياحا في كشمير الأسبوع الماضي.

وبعد الهجوم الذي وقع في 22 أبريل نيسان وأدى إلى مقتل 26 شخصا، قالت الهند إن اثنين من المسلحين الثلاثة المشتبه بهم باكستانيان، بينما نفت إسلام اباد أي ضلوع لها في الواقعة ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.

وأثار الهجوم غضبا وحزنا في الهند ودعوات للتحرك ضد باكستان التي تتهمها نيودلهي بتمويل وتشجيع ما تصفه بالإرهاب في كشمير، وهي منطقة تطالب بها الدولتان وخاضتا حربين للسيطرة عليها.

واتخذت الدولتان النوويتان سلسلة من التدابير المتبادلة إذ علقت الهند معاهدة مياه نهر السند فيما أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الهندية.

وذكر الجيش الهندي أنه رد على إطلاق نار “غير مبرر” بأسلحة خفيفة من عدة مواقع للجيش الباكستاني قرابة منتصف ليل الأحد على الحدود الممتدة لمسافة 740 كيلومترا بين المنطقتين الهندية والباكستانية في كشمير. ولم يدل بمزيد من التفاصيل كما لم يشر إلى وقوع إصابات.

ولم يرد الجيش الباكستاني على طلب للتعليق.

وقال مسؤول بالشرطة المحلية لرويترز اليوم الاثنين إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو 500 شخص لاستجوابهم بعد أن فتشت غابات وما يقرب من ألف منزل بحثا عن مسلحين في كشمير الهندية.

وأضاف المسؤول أن تسعة منازل على الأقل جرى هدمها منذ الواقعة.

    المصدر :
  • رويترز

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