الهند.. وفاة 22 مريضا بكورونا في مستشفى بسبب انقطاع الأكسجين

أعلن وزارة الصحة في الهند اليوم الأربعاء عن وفاة نحو 22 مريضا بكورونا جراء انقطاع الأكسجين عنهم، في حادثة شبيهة بما حصل في الأردن قبل أسابيع .

وقال وزير الصحة في ولاية مهاراشترا، راجيش توب، إن ما لا يقل عن 22 مريضا لاقوا حتفهم، الأربعاء، في مستشفى بغرب الهند بعد انقطاع الأكسجين عنهم بسبب تسرب في الخزان.

يأتي ذلك في وقت يستنزف تزايد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء البلاد إمدادات الغاز الحيوي، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقال وزير الصحة إن الحادث الذي شهدته مدينة ناشيك، إحدى أكثر مناطق الهند تضررا بالجائحة، وقع بسبب تسرب في خزان الأكسجين.

وقال في تصريحات تلفزيونية “المرضى الذين كانوا على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفى في ناشيك لاقوا حتفهم”.

وأضاف “رُصد التسرب في الخزان الذي يمد هؤلاء المرضى بالأكسجين. يمكن ربط انقطاع الإمداد بوفاة هؤلاء المرضى بالمستشفى”.

وسجلت الهند، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، 295041 إصابة جديدة اليوم الأربعاء وهي أعلى زيادة في الإصابات اليومية بالعالم مما دفع مستشفياتها لحافة الانهيار بحسب ما قال المسؤولون.

ولم تتجاوز هذه الزيادة البالغة في عدد الإصابات اليومية سوى الولايات المتحدة في يناير كانون الأول حين سجلت 297430 إصابة لكن الإصابات تراجعت بشكل كبير منذ ذلك الوقت.

وكانت الوفيات اليومية التي بلغت 2023 هي أيضا الأعلى في الهند منذ بدء الجائحة، بحسب رويترز.

وأمس الثلاثاء قالت المستشفيات في العاصمة دلهي إن ما تبقى لديها من أكسجين يكفي لما بين 8 ساعات إلى 24 ساعة فقط فيما تملك بعض المؤسسات الخاصة ما يكفي لأربع أو 5 ساعات فحسب.

وقال وزير الصحة بولاية هاريانا المجاورة إن الوضع بلغ من السوء ما دفع بعض الناس لمحاولة نهب أنبوب أكسجين واضطرت السلطات لتعزيز الأمن.