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الهيئة العليا للصحة في فرنسا تنصح بعدم استخدام لقاح "موديرنا" لهذه الفئة

9 - نوفمبر - 2021
لقاح موديرنا

لقاح موديرنا

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نصحت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، بعدم استخدام لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا لمن هم دون سن الثلاثين، وذلك بناء على دراسة فرنسية.

ووجدت الدراسة أن لقاح “موديرنا” يزيد بشكل طفيف من خطر الإصابة بالتهاب القلب لدى الشباب.

وأكدت الدراسة الفرنسية أن لقاحات “موديرنا”، تزيد من خطر الإصابة بهذه الأمراض التي تحدث في غضون سبعة أيام بعد التطعيم، وغالبا عند الرجال أقل من 30 عاما.

وركزت الدراسة، بحسب صحيفة “لو موند” الفرنسية، على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 50 عاما، والذين تواجدوا في فرنسا بين 15 مايو و 31 أغسطس، وقد تم تحديد 919 حالة التهاب عضلة القلب و917 حالة التهاب غشاء التامور.

وأوصت جمعية الصحة العالمية السكان الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، باستخدام لقاح “فايزر”، سواء كان تطعيما أوليا أو معززا.

ولا يزال يوصى باللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما، والذين لا يمثلون نفس المخاطر.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بين الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بعد التطعيم لهذه الحالات، بحسب “لوموند”.

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