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الوباء تحت السيطرة.. أول دولة في العالم توقف تطعيمات كورونا

28 - أبريل - 2022
الدنمارك تعلن السيطرة على وباء كورونا

الدنمارك تعلن السيطرة على وباء كورونا

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في الوقت الذي تسعى فيه بعد الدول للسيطرة على وباء كورونا، أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك أن وباء كورونا أصبح “تحت السيطرة”، ستكون الدنمارك أول دولة في العالم توقف برامج التطعيم ضد “كوفيد 19”.

وقالت هيئة الصحة في البلد الاسكندنافي إنها قررت إنهاء البرنامج بدءا من 15 مايو المقبل، بعد أن “حصل كثيرون على اللقاح”، مشيرة إلى أن “الإصابات الجديدة تتراجع ومعدلات الاستشفاء مستقرة”.

وكانت كوبنهاغن رفعت جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا في فبراير الماضي، بعد نهاية الموجة الثالثة من الوباء.

وقالت مديرة الأمراض المعدية بهيئة الصحة الدنماركية بوليت سوبورغ: “لذلك نحن بصدد إنهاء برنامج التطعيم الشامل”.

لكن حسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن مسؤولو الصحة وضعوا خطة لاستئناف البرنامج بعد انتهاء فصل الصيف، بناء على المستجدات المحتملة.

وقالت سوبيرغ: “نخطط لإعادة برنامج التطعيم في الخريف. سيسبق ذلك تقييم مهني شامل لمن سيحصل على اللقاح وإلى متى، مع تحديد اللقاحات المناسبة”.

وتلقى نحو 81 بالمئة من سكان البلد البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة جرعتي لقاح، فينا حصل 62 بالمئة على جرعة معززة.

الصين تتأهب

في المقابل، أعلنت الحكومة الصينية حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا بداية أبريل/ نيسان الحالي، في محاولة منها للسيطرة على الانتشار السريع للفيروس في المدن الصينية.

وشملت الإجراءات إعادة فرض الإغلاق الكلي أو الجزئي في 23 مدينة صينية، ما قيَّد حياة أكثر من 193 مليون شخص، وشهدت شنغهاي الإجراءات الأكثر شدة، حيث أُقيم أكثر من 62 موقع حجر صحي في الفنادق والملاعب والمعارض، و30 ألف مستشفى مؤقت، وحصل أكثر من 25 مليون شخص على مسحة الفحص خلال 24 ساعة.

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