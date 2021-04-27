الوحدات البحرية السعودية تعترض وتدمر زورق مفخخ مسيّر عن بعد قبالة "يُنبع"

تمكنت الوحدات البحرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد في البحر الأحمر قبالة ينبع. و واستطاعت القوات رصد الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، عن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة 06:40 من صباح اليوم الثلاثاء، موضحاً أن “الوحدات البحرية تمكنت – ولله الحمد – من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك”.

وأضاف العميد المالكي أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

وأكد العميد المالكي على أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.