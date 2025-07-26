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الوزير بارو: دول عربية ستندد بحماس لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية

منذ 10 دقائق
وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو. رويترز

وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو. رويترز

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قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت “إن دولا عربية ستندد بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لأول مرة وستدعو إلى نزع سلاحها الأسبوع المقبل خلال اجتماع وزاري للأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة تهدف إلى حث المزيد من الدول الأوروبية على الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الأسبوعية الفرنسية، قال بارو إن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة مُخطط لها منذ فترة طويلة بين فرنسا والسعودية.

وأضاف بارو للصحفية “لأول مرة، ستندد دول عربية بحماس وستدعو إلى نزع سلاحها، مما سيُعزز عزلتها النهائية. وستؤكد دول أوروبية بدورها عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين. وأقدم نصف الدول الأوروبية على هذه الخطوة، بينما تدرس جميع الدول الأخرى ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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