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الوضع بالغ الصعوبة.. أستراليا ألغت رحلتين لإعادة رعاياها من إسرائيل

منذ 17 دقيقة
علم استراليا

علم استراليا

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قالت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية السبت إن أستراليا ألغت رحلتين مزمعتين لإعادة رعاياها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية بسبب الوضع “بالغ الصعوبة”.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن رحلتين مزمعتين لإعادة المواطنين اليوم السبت وغدا الأحد 14 و 15\10\2023 لن يجري تسييرهما في ظل وضع “بالغ الصعوبة وسريع التغير”.

وتابعت الوزارة أن أستراليا تواصل العمل مع رعايا في المنطقة لمساعدتهم على العودة إلى الوطن وستتواصل معهم بخصوص الرحلات المستقبلية.

وذكرت إس.بي.إس نيوز أن أول رحلة من سلسلة رحلات لإعادة المواطنين أقلعت أمس الجمعة 13\10\2023 بالتوقيت المحلي ووصلت بأكثر من 200 أسترالي وأسرهم سالمين إلى لندن.

    المصدر :
  • رويترز

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