الوضع خطير في أوكرانيا.. القوات الروسية تحاول السيطرة على قرية قرب خاركيف

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن فيتالي جانشيف، وهو مسؤول معين من روسيا في أوكرانيا، قوله إن القوات الروسية تحاول السيطرة على قرية ليبتسي التي تبعد نحو 30 كيلومترا شمالي خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وفتحت روسيا الأسبوع الماضي جبهة جديدة من الحرب الأوكرانية من خلال التقدم بسرعة عبر الحدود إلى منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا بمجموعات صغيرة من الوحدات العسكرية سريعة الحركة، وهو ما أجبر أوكرانيا على أن تهرع لنقل قواتها من مناطق أخرى لمواجهتها.

وأرجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع زياراته الخارجية مع تدهور الأوضاع في ساحة القتال في أوكرانيا أمس الأربعاء، وقالت كييف إن القتال يدور بضراوة في بلدة فولتشانسك الحدودية في منطقة خاركيف.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن جانشيف قوله للتلفزيون الحكومي الروسي “أهم مدينة، والتي هي الآن على وشك التحرير الكامل، هي بلا شك فولتشانسك”.

وأضاف للتلفزيون الرسمي الروسي أن القوات الروسية كانت بالفعل على مقربة من قرية ليبتسي، على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى خاركيف.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الخميس إن تحركاته الدفاعية أجبرت القوات الروسية على تخفيف وتيرة الهجمات شمالي منطقة خاركيف.